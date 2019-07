¿Zlatan a Santa Fe? Soñar no cuesta nada y Twitter lo demuestra

El que sin duda alguna sería el fichaje más importante de la historia de Santa Fe ilusionó y divirtió en redes sociales. Durante la tarde de este miércoles, Zlatan fue tendencia en Twitter y miles de usuarios no ocultaron su risa y, en algunos casos, ilusión porque el futbolista llegara para reforzar al león.

El “bombazo” estalló luego de que el periodista Iván Caballero expresara su deseo por ver a Zlatan Ibrahimovic en Santa Fe, eso sí, aclarando que no era una noticia y que se trataba de una broma. Posible o no, sus seguidores respondieron hasta que el tema se apoderó de Twitter.

Amigos, no sobra aclarar, yo no he dado información falsa ni me he inventado ninguna noticia sobre Zlatan, solo puse un ejemplo.



Todo fue una broma ingeniosa muy bien ejecutada por @FeoConGracia_ y @JoseFalla_R , que a ellos se les ocurrió, y que por cierto me hizo el día. 😁