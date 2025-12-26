A 26 asciende la cifra de personas quemadas por manipulación indebida de pólvora en Córdoba

Montería

El Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) confirmó que la cifra de quemados por manipulación indebida de pólvora asciende a 26 casos en lo que va corrido del mes de diciembre. Sin embargo, se advierte sobre una disminución en comparación el año 2024 para la misma fecha, cuando el registro era de 33 afectados.

Durante la celebración de Navidad, la administración departamental confirmó que se presentaron cinco casos. En ese sentido, los municipios con reportes son los siguientes: Montería (9), Montelíbano (5), Ayapel (2), Pueblo Nuevo (2), San Bernardo del Viento (2), Cereté (1), Chinú (1), Lorica (1), Planeta Rica (1), San Carlos (1) y Tierralta (1).

La Secretaría de Desarrollo de la Salud departamental, informó que “durante la noche del 24 de diciembre y la madrugada del 25, en Córdoba se registraron 5 casos, uno de ellos, es una niña menor de 7 años en el municipio de Montelíbano. Los otros 4 casos son 3 en Montería y uno en Planeta Rica”.

“El artefacto causante de las lesiones fue -la carpeta-, y en el caso de la menor de edad, la quemadura de segundo grado en su brazo fue producto de un accidente generado por el contacto de una chispita mariposa con un globo de helio, ocasionando que se reventara”, detallaron las autoridades del departamento.

Finalmente, las autoridades de salud insistieron en que “la pólvora puede causar quemaduras, amputaciones y daños irreversibles, de allí la importancia de mantenerse lejos de estos artefactos, pues los afectados también pueden ser personas observadoras”.