Denuncian a Tinder por vender datos personales

El informe “Out Of Control” también dice que aplicaciones como Grindr, Qibla Finder, Clue, My Days y My Talking Tom 2 recopilan información de ubicación, edad y sexo sobre sus usuarios.

El Consejo de Consumidores manifestó, “Es una violación descarada de los derechos europeos de privacidad de los usuarios".

La aplicación de citas Grindr, controlada por la empresa china Beijing Kunlun, no ha dado declaraciones al respecto.

Por su parte a Tinder, la reconocida aplicación de citas lanzada en 2012, la acusan de compartir los datos de sus usuarios con al menos 45 empresas de su propietario, el Grupo Match.

