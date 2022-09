El nuevo smartphone de Samsung no contará con conexión a internet

La moda de lo retro desembarcó hace unos meses en la industria telefónica con la reaparición de los móviles de tapa, que hacen las delicias de todos aquellos nostálgicos que además no ven con buenos ojos la gran cantidad de tiempo que muchas personas dedican a las redes sociales y, en consecuencias, a sus dispositivos incluso en reuniones sociales.



Samsung ya ha tomado buena nota de esta tendencia y el próximo modelo que lanzarán al mercado no dispondrá de acceso a internet, ni a través de conexión wifi ni del 3G o 4G. Sin embargo, esta falta de conectividad no repercutirá negativamente en la calidad de la pantalla de cinco pulgadas, la cámara delantera de 5 megapíxeles y la trasera de ocho o la capacidad de memoria del terminal, que se ajustará a los estándares de calidad de la compañía.



El gigante surcoreano ha presentado esta nueva apuesta, el Galaxy J2 Pro, como la solución perfecta para ciudadanos de la tercera edad que prefieran teléfonos con un sistema operativo lo más simple posible o para aquellos estudiantes que quieran evitar tentaciones innecesarias. De hecho, los compradores de entre 18 y 21 años contarán con un descuento especial cuando el teléfono llegue a las tiendas de Cora de Sur el próximo 30 de junio sobre el precio original de venta, que rondará los 150 euros.