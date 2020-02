La pataleta de Elon Musk al enterarse que Bill Gates compra su primer coche eléctrico

En las últimas horas se conoció que Bill Gates había adquirido un Porsche Taycan, el deportivo eléctrico que se ha convertido en la competencia del Model S de Tesla. Los expertos aseguran que el primero supera en casi todo las pruebas de aceleración.

En medio de una entrevista, Gates dijo que es la primera vez que tiene un vehículo eléctrico y que se siente muy feliz, porque se encuentra "disfrutando" de su nuevo “juguete”.

Luego de las afirmaciones del creador de Microsoft, Elon Musk mostró su descontentó en redes sociales. El millonario en un tuit escribió que fue decepcionante haber tenido un diálogo con Gates. “Mis conversaciones con Gates han sido decepcionantes”.

Musk respondió su agresiva respuesta a una de sus seguidoras que le preguntó por qué Gates había elegido un Taycan en lugar de un Tesla.

Tras la afirmación del hombre de Tesla, otro usuario escribió que ante la decepcionante conversación que había tenido con Bill Gates, debe recordar que “¿puedes saltar sobre una silla? Donde solo le quedó a Musk admitir la capacidad que tiene. “Bastante impresionante”.

La elección de Bill Gates por los Porsche va más allá de quererle llevar la contraria a Musk, recordemos que para el año de 1987, el creador de Microsoft compró un Porsche 959 importado de Alemania y que no tenía autorización para estar en funcionamiento en EE.UU., dejándolo por casi 13 años en un depósito en San Francisco.

My conversations with Gates have been underwhelming tbh