Las plataformas de streaming que dieron acceso gratuito a sus series y películas

Durante la cuarentena, muchas personas han aumentado su tiempo libre y ha comenzado a consumir más productos audiovisuales como series, documentales y películas.

Debido a esto, muchas plataformas de streaming han decidido liberar algunos de estos productos para que los usuarios los puedan ver gratis.

Por ejemplo, HBO Latin America, liberó la serie “Prófugos”, también los primeros episodios de “Avenue 5”, “Euphoria”, “His dark materials”, “The outsider” y “Watchmen”. Por otro lado, los éxitos como “Sex and the city” y “The Sopranos”, se irán agregando gradualmente. Para poder verlas deberá instalar la aplicación de HBO GO.

De otro lado, la app de Apple TV que está disponible en iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac, varios modelos de televisores inteligentes de LG y Samsung liberó los siguientes contenidos: