Las playlist más curiosas que han hecho usuarios en Spotify durante cuarentena

Durante el confinamiento la música se ha vuelto un escape y un pasatiempo para los usuarios. Muchas personas han comenzado a hacer playlists en las diferentes plataformas de streaming.

Según los datos obtenidos por Spotify entre el 17 de abril y el 17 de mayo, los oyentes están creando su propia banda sonora para algunas actividades en casa como el colegio de los niños o tinturarse el cabello.

Además, un aumento de más del 40% en los oyentes de todo el mundo que crean listas de reproducción para limpiar sus casas cantando a todo pulmón con canciones como “La Bicicleta”, que ha sido una elección popular para estas playlists en Colombia. Este es un resumen de algunas de las tendencias que estamos viendo en el mundo.

También, la plataforma evidenció alrededor de un 50% de aumento en la creación de playlists para inspirar a las personas mientras intentan a convertirse en peluqueros por un dia. Spotify determinó esto mirando las palabras clave en los títulos de las playlists, incluyendo “corte”, “tintura” y “teñido”.

Algunas populares inclusiones de canciones que se han añadido a todas estas playlists con temática de peinados incluyen: “Complicated” de Avril Lavigne, “Sugar, We're Goin Down” de Fall Out Boy, “The Middle” de Jimmy Eat World, “High Hopes” de Panic! At The Disco, “Stressed Out” de Twenty One Pilots, and “Hair Cutter” de Animal Collective.

De otro lado, hubo un aumento de más del 1.000% en la creación de listas de reproducción con temáticas de educación en casa. Algunas canciones populares añadidas a estas playlist son: “Supalonely” de Benee y Gus Dapperton, “Sucker” de los Jonas Brothers, “Circles” de Post Malone, and “Don’t Start Now” de Dua Lipa.

Finalmente, se presentó un aumento de más del 120% en la creación de playlists con temática de hornear. Algunas canciones populares añadidas incluyen: “Sunday Best” de Surfaces, “Banana Pancakes” de Jack Johnson, “Watermelon Sugar” de Harry Styles, “Sugar” de Maroon 5, y “everything i wanted” de Billie Eilish.

Adicional a eso, los oyentes crearon aproximadamente 225% más playlists con temática de torta de banano entre el 17 de abril y el 17 de mayo. Ahora hay más de 2.750 playlists sobre torta de banano en Spotify.