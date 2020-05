Billie Eilish se desnuda como protesta contra el Body Shaming

La artista estadounidense de 18 años, Billie Eilish, publicó un cortometraje que lleva por nombre 'Not my responsibility' (No es mi responsabilidad), este va en contra de la personas que se avergüenzan de otros por su cuerpo, lo que se llamaría 'body shaming'.

En el video de cuatro minutos, se ve a la intérprete quitándose poco a poco las prendas de vestir hasta quedar en brasier y a su vez, expresa por medio de una voz en off que:

"¿Me conoces? ¿realmente me conoces? tienes opiniones sobre mis opiniones, mi música, mi ropa y mi cuerpo. Algunas personas odian lo que me pongo, otros lo alaban. Algunos lo usan para avergonzar a otros y hay quienes lo usan para avergonzarme... ¿Te gustaría que fuera más pequeña? ¿más débil? ¿más suave? ¿más alta? ¿te gustaría que me calle? ¿Te provocan mis hombros? ¿mi pecho? ¿soy mi estómago? ¿mis caderas? El cuerpo con el que nací ¿No es lo que querías?".

La artista agrega que, "si me pongo lo que es más cómodo no soy una mujer, si me quito las capas soy una puta. Aunque nunca has visto mi cuerpo todavía lo juzgas ¿por qué? hacemos suposiciones sobre las personas basándonos en su tamaño. Decidimos quiénes son, decidimos lo que valen... ¿Quién decide qué me hace eso? ¿Mi valor se basa solo en tu percepción? O tu opinión de mí no es mi responsabilidad".

Cabe recalcar que este cortometraje ya lo conocen los fanáticos que han asistidos a sus conciertos, pero es la primera vez que la cantante lo comparte sus plataformas digitales y redes sociales.