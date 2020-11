¿Pensando en comprar consola de videojuegos? Aquí algunas recomendaciones

Si está pensando en regalar una consola de videojuegos de última generación a algún familiar o amigo para esta Navidad, piénselo dos veces, quizás podría ahorrarse algunos pesos mirando otras opciones agradables a un mejor precio.

Sin duda la llegada de la nueva generación de consolas con la PlayStation 5 y la Xbox Series X/S acapararán los mercados en Colombia y el mundo. Sin embargo, hay consolas de videojuegos que han marcado una época que en la actualidad son más accesibles económicamente.

Nos obstante, si su obsesión es la tecnología, ver cómo avanza la tecnología y tiene el dinero, las nuevas consolas son su primera opción.

Conozca a continuación algunas consolas que tienen un gran catálogo de videojuegos, un buen desempeño y que pueden ser un gran regalo para estas festividades:

PlayStation 4: Con más de 1.400 juegos y con una tecnología que permite sumergirse gráficamente en las historias, esta es una consola que disminuirá su precio notablemente con la salida de la nueva generación.

Sus juegos más importantes son: Spider-Man, Godo f War 4, la saga de Uncharted, Horizon Zero Dawn y The Last of Us.

Xbox One: Esta consola tiene 146 juegos exclusivos que entre los que resaltan las sagas de Halo y de Gears of War.

Es una de las primeras consolas retrocompatibles con sus antiguas generaciones, en especial con la Xbox 360.

PlayStation 2: Siendo la consola más vendida en la historia, la PlayStation 2 cuenta con el catálogo más amplio de videojuegos: terror, aventura, deportes, concentración y demás géneros componen su enorme lista.