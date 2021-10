Reportan caída de WhatsApp, Facebook e Instagram a nivel mundial

En la mañana del lunes 4 de octubre miles de usuarios reportaron la caída de WhatsApp, Facebook e Instagram. Se trata de una falla que se presentó a nivel mundial y que dejó a varios internautas incomunicados por esas plataformas.

Un portal web llamado DownDetector, que recopila informes de estado de diversas aplicaciones en tiempo real, proporcionó algunos datos sobre el hecho.

User reports indicate Whatsapp is having problems since 11:45 AM EDT. https://t.co/cvGsWTfsWq RT if you're also having problems #Whatsappdown

Según lo publicado en sus redes, en Facebook se reportaron más de 7 mil caídas en los últimos minutos. En cuanto a WhatsApp, se habló de fallas en el envío de mensajes y otro tipo de contenidos a través de la plataforma de mensajería instantánea.

La compañía de WhatsApp aseguró en un trino que tienen recepción de las denuncias y trabajan en el restablecimiento del servicio.

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.



Thanks for your patience!