“La ministra de Educación dice verdades a medias”: Isabel Segovia advierte sobre cifras de presencialidad en los colegios

Isabel Segovia, historiadora y exviceministra de Educación, advirtió que el Gobierno anunció que el 97% de los colegios han vuelto a la presencialidad, pero no menciona el número de estudiantes que efectivamente asisten presencialmente.

Advirtió que esta situación solo incrementa la brecha social entre los estudiantes que han podido volver a estudiar presencialmente y los que no, ya que estos últimos “seguramente el sistema no los va a poder recuperar”, pues son los más vulnerables y probablemente no han recibido una educación de calidad desde sus casas.

“Esta es la consecuencia más grave que deja la pandemia en el país y tendrá efectos durante décadas”, afirmó Segovia. La imposibilidad de asistir presencialmente a las escuelas, profundizará las inequidades que antes de pandemia ya se podían palpar.

Denunció que en el departamento de Magdalena, solamente el 3% de los colegios y escuelas están recibiendo presencialmente a sus alumnos y en Santa Marta, la capital, solo el 40%. Así mismo, “es inexplicable que ciudades como Bogotá no tenga todos los colegios abiertos en un 100%.

Finalmente, se refirió a FECODE quienes a su juicio, tuvieron mucho que ver con el cierre de los colegios. Advirtió que sus miembros son principalmente políticos por lo cual “uno no entiende de que lado están”.