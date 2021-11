¿Qué pasa con la correspondencia de 4/72 que llega de China?

Roberto Linares es un cliente de 4/72 que compró un forro para su computador que costó 15 dólares y tuvo que pagar 6.000 pesos por el impuesto que empezó a regir desde septiembre para los envíos a Colombia procedentes de otros países con los que no se tiene TLC; y aunque ya lo pagó, no ha podido retirar su producto.

El afectado habló en W Radio y señaló: “Esto es un reflejo de la incompetencia estatal” y continuó: “Me llegó la liquidación del impuesto y me decía que no se podía pagar en línea, en plena pandemia; fui a hacer el pago y una vez lo hice, envié la foto de la consignación a un correo electrónico, pero este rebotó; Traté de comunicarme y no fue posible; luego me contactaron por Twitter y comenzaron a pedirme un montón de papeles para poder tener mi producto”.

Ante esta queja, W Radio contactó a Gustavo Araque, presidente de 4/72, quien se disculpó con Roberto y demás clientes que hayan tenido inconvenientes y señaló que la entrada en vigencia del nuevo impuesto les ha generado dificultades en sus plataformas, los cuales ya están solucionando.

“En efecto la entrada en vigencia de este recaudo genera un cambio al interior de la compañía que toma unas cifras que son un incremento exponencial a lo que veníamos teniendo… Nosotros hemos venido desarrollando soluciones… Estamos haciendo pruebas con una pasarela de pagos con la cual esperamos que todo salga bien y poder ponerla a disposición de todos los usuarios pronto”, comentó.