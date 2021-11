¿Cómo hacen una investigación de plagio si no tienen el documento original?: Arias

La presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, insistió en que es inocente luego de que la Universidad Externado confirmara que cometió plagio en su tesis de maestría.

Además, reconoció “que le preocupa y le consterna” que la institución jamás haya escuchado su versión.

“Es que la universidad ha dicho, a través de medios de comunicación y redes sociales, que no tiene el documento original de mi tesis y entonces yo me pregunto, ¿cómo hacen una investigación de plagio si no tienen un documento original de la tesis?, ¿quién me garantiza a mí que el documento sobre el que hicieron la investigación es el documento original de mi tesis?”, dijo en un video.

También hizo referencia a los cuestionamientos en su contra por haber radicado un nuevo documento de la tesis hace pocas semanas.

“Me reprochan haber entregado una copia de la tesis original y se me reprocha algo que la universidad le pidió a mi compañera de maestría y de tesis, que primero le dijo que la radicara no más sola y después le dijo que la radicara autenticada”, narró.

Finalmente, señaló que lo correcto era solucionar el problema en el escenario académico, que confía en la justicia colombiana y demostrará su inocencia.

“Demostraré que no hubo plagio alguno y que hoy no fui escuchada, no me han garantizado mi derecho a ser escuchada pero además que ha sido profundamente mancillado mi nombre”, dijo.