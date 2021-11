Corte Suprema abrirá investigación preliminar contra Jennifer Arias

Tras el anuncio de la Universidad del Externado de haber confirmado el delito de plagio en la tesis de maestría de la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias y de haber compulsado a la Corte Suprema y al Consejo de Estado, fuentes de dicho tribunal explicaron a La W que se están cumpliendo todos los requisitos para abrir una investigación preliminar contra la política del Centro Democrático.

La Corte Suprema la podrá llamar a versión libre o directamente a indagatoria por violación a los derechos Morales de autor, y determinar si en este caso la conducta desplegada por la Representante Arias alcanza a encajar en los tipos penales.

Mediante un comunicado, la Universidad Externado confirmó que hubo plagio en la tesis de maestría de la hoy presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, quien de inmediato reiteró que no había cometido plagio en su tesis de grado.

“Con la tranquilidad de siempre actuar bajo los preceptos de la Ley, manifiesto que NO he cometido plagio alguno. Solicito a la Universidad Externado que cumpla con el debido proceso y me permita ejercer el derecho de contradicción. Las autoridades judiciales esclarecerán estos hechos”, escribió Arias en su cuenta de Twitter.