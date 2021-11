¿El cerebro es capaz de sentir algo con la música?

Según un estudio de el equipo del investigador Josep Marco, que recibe el nombre de grupo de Cognición y Plasticidad Cerebral del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Barcelona, pudieron afirmar que a pesar de que se tiene un pensamiento de que la música es capaz de alterar el estado de ánimo de las personas, tocar el alma, conectar con lo divino y hacer bailar o llorar, para todos no es igual.

Con dicha investigación se busca entender qué factores determinan que a la gente le gusten las melodías y partiendo de ahí, comprender cómo funcionan los circuitos mentales de quienes no sienten nada al escucharla, que en este caso serían ‘los anhedónicos’.

“La música está presenta en todas las culturas, en todas las sociedades, quisimos saber si hay gente que no le gusta la música, y encontramos gente que nos decían que sentían placer en la comida, el sexo, pero con la música era una reacción normal”. Explicó Josep Marco en La Hora Del Regreso.

La música conlleva bastantes tonos que pueden ir en contra de los gustos de la humanidad, los tonos menores indican tristeza y los tonos mayores indican felicidad. Asimismo, existen distintos géneros musicales que es la explicación que los amantes de la música le sacan a una persona que dice no sentir gusto hacia esto, “eso es porque no has escuchado tal canción, eso es porque no has escuchado tal cantante”.

Regresa el congreso de alta cocina ‘Bogotá Madrid Fusión’

Tito Nieves presenta “Legendario”, un álbum con nuevas versiones de sus clásicos

A referencia de esto, el profesor indicó, “la música es tan omnipresente en todos lados, en la emisora, en los videojuegos, así que es muy difícil que no se haya tenido contacto con otros géneros, entonces si no gusta hay una desconexión funcional en la corteza del cerebro”.

Por último se puntualizo el hecho de perderle el gusto a la música por algún lamentable recuerdo que nos traiga cualquier canción, siendo así, los recuerdos juegan una mala pasada en dicha investigación y en las personas anhedónicas, pues “existen muchos mecanismos que nos traen recuerdos por medio de la música, que nos recuerdan a una persona o situación específica”, puntualizó el también doctor en neurociencias.