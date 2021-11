Secretario de la ONU pidió que se ratifique el Acuerdo de Escazú

Culminó la visita del secretario Genera de la ONU, Antonio Guterres a Colombia y justo en su último discurso el funcionario pidió al Congreso ratificar el Acuerdo de Escazú.

“Hago eco de sus llamados para que se implemente de Acuerdo de manera integral y que se proteja a las comunidades vulnerables, a mujeres y hombres, líderes sociales, excombatientes y de manera muy especial a los de los líderes ambientales, por lo que hago un llamado al Congreso que ratifique el acuerdo de Escazú” aseguró el alto funcionario.

Entre tanto, el secretario Guterres dio un balance positivo de su visita a Colombia asegurando que el país tiene una oportunidad con el proceso de paz para lograr una sociedad más unida y resiliente, “no hay que dar un paso atrás.

“Como amigo quisiera dejarle un mensaje sencillo: es una oportunidad histórica y no se puede dar un paso atrás, es esencial seguir con el acuerdo. Háganlo por las víctimas, por la juventud y las generaciones futuras”.

Asimismo, el secretario aseguró de manera jocosa que durante su recorrido por Dabeiba en el departamento de Antioquia no se encontró con nadie que no quisiera una paz en medio de la legalidad, “yo estuve un día y medio con muchos miembros del gobierno, con excombatientes, con líderes de las comunidades. Nadie me dice que no quiere aplicar los Acuerdos de Paz y nadie me dice que quería la Paz con ilegalidad”.

Finalmente, Guterres le pidió a las naciones que están en conflicto como Etiopía que vean los avances en Colombia como la inspiración a seguir.