¿Cómo ser millonario? Cinco claves para hacer una fortuna desde cero

Person Putting Coin In Piggy Bank At Table / Thana Prasongsin

Ser millonario podría ser la meta de algunos, pero puede ser considerado como un logro imposible de cumplir. Sin embargo, existen algunas claves para ahorrar y acumular una fortuna con el trabajo desde joven.

De acuerdo con declaraciones de un experto en ahorro, empresario de bienes raíces y multimillonario, el estadounidense Grant Cardone, para la revista Entrepreneur, existen algunos datos para adquirir hábitos en el correcto manejo del dinero.

Primero ahorrar y luego invertir

De acuerdo al experto, es aconsejable abrir una cuenta segura y lo que él denomina como “intocable”. Se trata de un lugar donde se deposite el dinero que ni siquiera podrá ser usado en caso de emergencia.

Con los años, dicho bolsillo se irá llenando para obtener un capital disponible para invertir, por ejemplo, en finca raíz.

Obtener dinero de las inversiones

Para el multimillonario, lo ideal es obtener más dinero de las inversiones que del propio trabajo. Por eso, se debe ahorrar, arriesgarse a invertir y luego recuperar las ganancias para continuar en ese círculo.

“Invertir es la única razón para hacer los otros pasos y tu dinero debe trabajar por ti y levantar las cosas pesadas”, dijo Cardone para la revista.

Evitar las deudas

Una de las razones por las que según el experto no se logra ahorrar es por las dificultades en el manejo de la deuda. Por eso, es importante evitar lujos que no generen ningún beneficio o que no sean necesarios.

Aprender de un mentor

Para Cardone es aconsejable seguir a un ejemplo, por ejemplo a algún millonario. La idea es encontrar alguna inspiración, trazar metas y seguir consejos.

Pensar en grande

El último consejo, pero no menos importante, es no dejar que los sueños financieros lleguen a un límite. En vez de pensar en tener 1 millón, se debe buscar la forma de obtener 10 veces más su valor.