Hoy hemos llegado al 70% de la población colombiana vacunada con una dosis: Duque

El presidente Iván Duque celebró que Colombia ya tenga el 70% de la población vacunada con una sola dosis y que en pocos días se llegue al 50% de la ciudadanía inmunizada con dos dosis de la vacuna contra el Covid-19.

“Hay que vacunarse, hay que cumplir esa meta de país y con algo también muy especial ya estamos aplicando dosis de refuerzo a mayores de 18 años en toda Colombia. Eso también es un mensaje de lo que hace nuestro país en la vacunación masiva y segura. Muchos dijeron que no habría vacunación, que no llegaría masivamente en el 2023. Muchos dijeron que no había contratos, dijeron que no teníamos nada organizado. Pues, bien hoy le decimos a Colombia ya logramos la primera macrometa 70% de la población colombiana con una dosis y ese es un logro de todos”, dijo el jefe de Estado desde Montería.

Así mismo, el mandatario informó que la Emergencia Sanitaria se prorrogará desde el 30 de noviembre, hasta el 28 de febrero. “Se prorroga en virtud de la existencia de una declaratoria mundial de condición de pandemia y que, también, nos permite a nosotros seguir tomando todas las medidas de precaución, atención y todo el eje central de la protección de la vida y la salud del pueblo colombiano”, aseguró Iván Duque.