Estos son los horarios en diciembre para bares y discotecas en Bucaramanga

Para seguir con la reactivación económica en Bucaramanga se estableció que en época decembrina se extienden algunos horarios, es el caso de bares y discotecas que podrían funcionar hasta las 6:00 a.m.

Para los días 7, 24 y 31 de diciembre de 2021, los horarios fueron modificados de la siguiente manera:

Bar, taberna y discoteca: desde las 10:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. del siguiente día, fuentes de soda, desde las 6:00 a.m. hasta la 1:00 a.m. del siguiente día.

Las tiendas, Cafeterías, heladerías abrirán a las 5:00 a.m y deberán cerrar a las 11:00 p.m. En cuanto a los restaurantes, el horario irá hasta las 2:00 a.m.

Los gimnasios podrán operar las 24 horas, excepto los que están al interior de conjuntos residenciales.

Melissa Franco, secretaria del interior, dijo que, además a estos nuevos horarios se prohibió por decreto el uso de la pólvora en Bucaramanga.