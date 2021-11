Me decían que no sabía hacer el amor: víctimas denuncian a JEP aberraciones sexuales

La Sala de Reconocimiento de la JEP y particularmente el despacho que investiga el caso de violencia en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, realizaron una audiencia de construcción de verdad en la que víctimas de brutales agresiones sexuales denunciaron ante el tribunal las afectaciones que vivieron.

Uno de los testimonios más estremecedores fue el de una mujer, quien, como todos, protegió su identidad por temor, la cual acusó a miembros de las Autodefensas de haberla accedido carnalmente cuando tenía 15 años y a integrantes de las Farc de cometer esos vejámenes mientras tenía 19 años de edad.

Particularmente sobre la extinta guerrilla, señaló que fue violentada por al menos ocho guerrilleros, que además se burlaron de ella por su color de piel.

“El cuerpo de la mujer negra se ha convertido en un mal mito, en decir que el hombre que no come negra no va al cielo, eso llevó a que uno de ellos dijera que él sí quería ir al cielo y que él quería saber qué era comerse una negra. Empezó con el ultraje y los otros siguieron, me pegaron, me patearon, diciendo que eso me lo merecía y más”, narró la víctima.

Así como la anterior, otra mujer sobre quien su representada hizo el relato de las aberraciones que sufrió, contó en su escrito que fue prácticamente convertida en esclava sexual de uno de los guerrilleros de la Columna ‘Jacobo Arenas’ de las Farc que la vigilaba, tras ser secuestrada luego de ser decretada “objetivo militar” sin razón. Además, quedó embarazada y abortó intempestivamente.

“Escuchó que había sido secuestrada porque uno de los subcomandantes estaba enamorado de ella, pero él nunca habló con ella. (...) Le dijo que ahora sí iba a saber qué era un hombre y la accedió carnalmente frente a sus compañeros guerrilleros y otros secuestrados”, narró su abogada.

Ante la Sala también intervinieron víctimas directas no solo de las Farc sino de las Autodefensas, quienes atacaron a personas con orientación sexual diversa tratándolos de “mariquitas” y amenazándolos de muerte. Otra víctima por su parte fue convertida en la “mujer” de un excomandante paramilitar llamado “Clavijo”, obligada a ir a su base a tener relaciones sexuales con él.

La mujer incluso, narró que escuchaba que los paramilitares se referían a los soldados del Ejército como los primos.

“Decían nos tenemos que ir mañana y por tal parte porque ya los primos nos avisaron que vienen los otros, siempre había una comunicación entre ellos”, sostuvo ante la JEP.

Otro hombre que envió a su compañera a la ciudad de Cali con el fin de evitar que fuera violada fue accedido, lo acuchillaron y violentaron sexualmente por haberse negado a que ellos abusaran de ella.