Pocas horas para audiencia de escándalo de Vitalogic en contra de Rodolfo Hernández

Para mañana, 30 de noviembre, a las ocho de la mañana, y de manera virtual hay una audiencia preparatoria en el que el ingeniero Rodolfo Hernández será acusado con el delito de interés indebido en la celebración de contratos.

Según el precandidato presidencial, lo acusaron de favorecer a un tercero, es decir, a un contratista, en el caso de Vitalogic y esta persona se habría beneficiado con 30 millones de pesos.

Hernández, negó haber conocido a este contratista y dijo en la W que, en audiencias pasadas no habían pruebas contra él.

"Me dicen que cometí un delito por favorecer a un tercero, el contratista se favoreció con 30 millones de pesos, yo soy un bandido porque dizque ayudé a un tercero a que se ganara un contrato, yo no lo conozco, nunca lo había visto en la vida, me van a acusar. En la primera acusación, que me llevaron como un delincuente, ese día un juez me dijo que no habían pruebas, le pregunté y me dijo, ninguna", agregó Hernández a la W.

Según el exmandatario de los bumangueses, desde que fue alcalde al día de hoy, tuvo 200 investigaciones, de las cuales, 162 se archivaron y 38 avanzan, una de ellas es penal, que se aclarará el 30 de noviembre en audiencia.