Denuncian que funcionario del Inpec habría sido víctima de tortura por parte de la Policía

Bogotá

En la últimas horas, durante una sesión en el Concejo de Bogotá, el concejal Diego Cancino denunció que Juan Ricaurte de 42 años, funcionario del Inpec, fue víctima de brutalidad policial en septiembre pasado en el barrio El Palenque (Localidad de Kennedy) cuando se encontraba departiendo en la tienda de un familiar.

Según narró Ricaurte, estaba en la tienda de su suegro, ya entre cerrada, cuando una patrulla de la Policía arribó al sitio hacia la 1:00 de la mañana; pidieron documentos, procedieron a requisarlos, uno de los uniformados ingresó al lugar y empezó a esculcar.

“Entre los cajones estaba un arma traumática de mi propiedad que cuenta con los debidos permisos, la cual fue incautada sin motivo alguno: “reclámela mañana” fue la orden de los policías. Al tiempo llegó otra patrulla. Les hice saber a los policías que era funcionario público y que no estaba de acuerdo con el procedimiento. No hubo comparendo y tampoco acta de decomiso. Saqué mi celular y comencé a grabar el procedimiento”, cuenta.

Además agrega que los policías se enfurecieron, lo agarraron del cuello, le quitaron el celular, lo tiraron al piso, lo golpearon, pusieron su rodilla en el cuello para ahogarlo, lo insultaron, le quitaron sus pertenencias (joyas y dinero) y se lo llevaron a la URI de Kennedy donde lo siguieron torturando.

“Me llevaron a la parte de atrás y me esposaron a la baranda de las escaleras. Me pegaban entre varios para que les diera la clave del celular y me amenazaron con hacerme un montaje. No me permitieron ir al baño y tuve que orinarme en los pantalones. Me echaban agua para que no me durmiera, y me decían que esto es para que no se le olvide que las calles las manejamos nosotros.”