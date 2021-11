Ernesto Macías no volverá a aspirar al Senado de la República. Foto: Colprensa( Thot )

A través de su cuenta de Twitter, el senador del Centro Democrático, Ernesto Macías, anunció que no se postulará al Congreso de la República para el periodo 2022-2026.

Además, informó que ya le comunicó su decisión al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“En reunión con el expresidente @AlvaroUribeVel, en su residencia, le expresé los motivos para tomar mi decisión de no aspirar nuevamente al Senado de la República. Me invitó a continuar, no fue fácil la decisión, pero es irreversible”, trinó.

Macías es congresista desde el 20 de julio de 2014 y fue presidente del Senado entre el 2018 y el 2019. En los últimos meses se lanzó como precandidato presidencial, pero declinó su aspiración para apoyar la campaña del exministro Óscar Iván Zuluaga.