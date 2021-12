Vocero de primera línea responde a vecinos del Portal Américas por incesantes hechos de violencia

Bogotá

En diálogo con Sigue La W, ‘Luis Gómez’, integrante de la ‘primera línea’ en el Portal de las Américas, quien pidió omitir su verdadera identidad por temas de seguridad, afirmó que “¿qué es lo que nosotros entendemos por normalidad? Si volver a la normalidad es volver a la falta de un sistema de transporte digno, esa no es la normalidad que nosotros necesitamos. Si la normalidad es que en el Portal de las Américas siga permaneciendo el microtráfico y que la Policía no ha hecho nada, esa normalidad no la queremos. Nos parece absurdo que se diga que a las seis de la tarde la Policía debe retirar por la inseguridad”.

Otro vocero, llamado el ‘Profe’, cuestionó cuántos vecinos manifiestan el sentir que se explicó en Sigue La W. “No vamos a caer en esa falacia universal de todas las posturas. No vamos a asumir que todas las personas están de acuerdo o no con que se lleven procesos de resistencia. ¿Qué se entiende por proceso de resistencia? Cuando encontramos posturas de este tipo, nosotros hablamos con las personas y escuchamos cuáles son sus problemáticas. No juzgamos a una persona porque está inconforme” con lo que está pasando en el Portal de las Américas.

“Somos una colectividad de colectividades. Reconocemos legítima la defensa de los derechos humanos y la integridad de los manifestantes, la defensa contra la agresión de la Policía. Nosotros como movimiento utilizamos la pedagogía, el discurso y los escenarios de escucha y generamos escenarios de participación y conciencia. Si usted me habla de armas, son megáfonos, panfletos. Legitimamos el uso de los escudos ante armas letales usadas” por la fuerza pública, según el ‘Profe’.

“La relación que existe entre la resistencia popular y los actos” de enfrentamiento con la Policía y el agente que fue herido con un arma blanca el 28 de noviembre “se la inventaron ustedes (los medios de comunicación)”, respondió ‘Luis Gómez’. “Lo que han hecho es estigmatizar a los jóvenes. Hemos tenido muertos, desaparecidos, somos víctimas de este Estado, y somos revictimizados por los medios de comunicación”.

Además, sostuvo que “somos absolutamente conscientes de que debe haber gente cansada de los últimos ocho meses, pero hay muchísimas personas que nunca han recibido garantías de tener una vida. Los mayores no tienen garantía de pensión; los jóvenes no tienen garantía de educación, que debería ser un derecho y no un privilegio. Estamos cansados de un Gobierno que ha vulnerado los derechos de todas las personas”.

“No reconocemos nada, porque si las cosas estuviesen bien no tendríamos que hacer esto. A pesar de ser las víctimas de estas políticas, ¿tenemos que asumir la responsabilidad?”, cuestionó.