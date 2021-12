El INS no descarta que la variante Ómicron ya esté en Colombia

Colombia

La directora del INS, Martha Ospina, reveló que el instituto ya está analizando las pruebas de 160 viajeros de los cuales 60 han sido descartados. “No estamos indefensos frente al nuevo linaje, pero debemos mantener medidas de protección, avanzar en vacunación y hacer seguimiento”.

Ospina dijo que el cierre total de vuelos y aeropuertos no es una medida muy efectiva para mitigar la propagación del COVID-19.

“El cierre total produce un gran impacto económico y la experiencia de Israel mostró que con esa medida se reduce en un 90% la importación, pero no de manera indefinida porque en algún momento hay que abrir el país. Las medidas más efectivas son asegurar el porte del carnet de vacunación al ingreso y pedir PCR a las personas no vacunadas, ojalá a todas las personas, pero sobre todo a esta población no vacunada”, expresó Ospina.

La directora reiteró que ningún linaje del COVID ha podido evadir la protección que generan las vacunas en los seres humanos. Todos los linajes nuevos que han llegado se ha presumido que pueden generar un escape a la inmunidad que otorgan las vacunas, sin embargo, cuando se han hecho todas las pruebas de laboratorios y los estudios de efectividad poblacional se ha identificado que no existe una vacuna que haya dejado de ser efectiva y tampoco existe ningún linaje que haya evadido totalmente la efectividad de las vacunas.