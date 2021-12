Epa Colombia habló sin tapujos y revela su sueldo mensual

Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, pasó de ser una joven criticada en redes sociales a ser una empresaria exitosa con su compañía de keratinas y productos para el cabello.

A través de sus historias de Instagram volvió a hacer alarde de su fortuna respondiendo algunas preguntas de sus seguidores, quienes se enfocaron en conocer más de su exitoso negocio.

Daneidy respondió muy feliz sobre su rol como empresaria y aseguró que como su vida a cambiado desde que le ayudaba a su papá a vender ropa en el centro de Bogotá, ahora comparte sus éxitos con su equipo de empleados, ofreciendo oportunidades de formación:

“El gobierno me regala a mí unas becas, yo se las regalo a mi equipo de trabajo, mi equipo de trabajo se enfoca en ayudarme, y yo me enfoco en ayudarlos y todos crecemos, eso lo disfruto”, aseguró.

Asimismo reveló que inició su fructífero negocio en la belleza gracias a un préstamos de dos millones que le hizo su mamá, que después tuvo que ser reforzado con uno bancario por 20 millones de pesos.

“Pero yo sentía que me hacía falta 20 millones y yo le dije al banco que me hiciera el favor de prestarme esos 20 millones, me los prestó amiga (…) todavía le debo al banco, pero que me den esperita”, indicó.

Entre otras confesiones, reveló el monto mensual que recibe por trabajar en su empresa. ‘Epa Colombia’, aseguró que su sueldo es de 5 a 10 millones de pesos y que el 10% de esas ganancias lo destina a ayudar a las personas que más lo necesitan.