“Yo no he entrado al Pacto Histórico”: Luis Pérez en carta a César Gaviria

En una carta enviada al expresidente César Gaviria, el exgobernador Luis Pérez insistió en su propuesta para que el Partido Liberal realice una convención, o un proceso democrático, donde elija a su candidato presidencial y pueda competir con Gustavo Petro en la consulta de marzo.

También aclaró que no ha ingresado al Pacto Histórico y que esta iniciativa “es institucional” y busca rejuvenecer las ideas liberales.

En otro aparte señaló que el partido no puede perder la Presidencia “por W”, por el hecho de no presentarse, y agregó que excluirse de la contienda electoral no es política, sino que significa perder la vocación de poder presidencial.

“En democracia, a Gustavo Petro no hay que insultarlo, ni tenerle miedo, ni odiarlo, hay que confrontarlo con ideas y argumentos. No más odios ni más miedos entre colombianos, una consulta entre Gustavo Petro y un candidato liberal sería un exquisito escenario democrático que pondría al Partido Liberal como protagonista titular de la política y la opinión”, dijo.