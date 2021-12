“No te sometas a eso”: Sara Uribe rompe en llanto al reflexionar sobre el maltrato intrafamiliar

Por medio de su cuenta de Instagram, la influenciadora antioqueña sorprendió a sus seguidores luego de aparecer llorando en sus historias tras permanecer unos días inactiva en esa red social.

Con un sentido mensaje, Sara indicó que una situación cercana la llevó a reflexionar sobre los métodos de violencia a los que son sometidos las mujeres. La exprotagonista de novela señaló que una de sus mejores amigas había perdido el derecho a ver a su hija y esto la tenía bastante afectada.

Asimismo, una de sus seguidoras le reveló que estaba siendo víctima de maltrato físico por parte de su pareja y esto terminó por quebrarla:

“¿Cómo hace para tener tanto amor propio? Porque yo no puedo, yo soy una estúpida que sabe que lo que le están haciendo está mal y aun así sigue aguantando malos tratos, golpes y rogando para que sigan conmigo. No me siento capaz de salir de esto y tampoco de contárselo a nadie, a veces solo quisiera acabar con este infierno y no sufrir más”, escribió la mujer.

Sara hizo un llamado a sus seguidores, sin importar su género para que no se sometieran a este tipo de situaciones y alzaran su voz para buscar ayuda:

“No es justo que tengas que complacer a alguien ni sexualmente, ni verbalmente, ni emocionalmente”, afirmó en medio de lágrimas.