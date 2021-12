Yeferson Cossio: “A más tardar en febrero ya no voy a vivir en Colombia”

El creador de contenido Yeferson Cossio utilizó sus redes sociales para confirmarle a todos sus seguidores que “en enero, a más tardar en febrero” no va a vivir más en Colombia en medio de la polémica que despertó después de anunciar que renunciaba al país.

“Gente han pasado muchas cosas, en enero a más tardar febrero yo ya no voy a vivir más en Colombia. Por muchas cosas, es una solución que no quiero, pero es necesario, obviamente me voy con todos mis perros, pero ya me voy, me voy”, dijo el influenciador en sus stories de Instagram.

Pese a esto, Cossio intentó dejar su ‘granito de arena’ y a través de su cuenta de TikTok invitó a los jóvenes colombianos a que votaran en las elecciones de Consejos de Juventud. El llamado fue a “apropiarse de su país” y a que se tomen en serio el futuro de Colombia.

Hace unos días, este creador de contenido había dado de qué hablar luego de revelar lo que paga en impuestos y decir que renunciaba a ser colombiano, a raíz de esto, y que trasladaría su patrimonio a otros países.

el influenciador aseveró que renunciará a su nacionalidad colombiana a partir del 1 de enero del 2022 y en un video, en el que contó todos los detalles de su renuncia a la nacionalidad y sus futuros planes, mencionó a Álvaro Uribe y a Gustavo Petro, pues recordó el valor que les sale a ellos la declaración de renta a pesar de sus pertenencias.