Juan Carlos Losada y Clara Sandoval se disputan cabeza de lista de Cámara en el liberalismo

A pesar de que todo indicaba que el representante a la Cámara y animalista, Juan Carlos Losada, sería la cabeza de lista de la Cámara por Bogotá, por el Partido Liberal, ahora le salió competencia.

Se trata de la pastora cristiana, exconcejal y exdirectora del Instituto de Protección y Bienestar Animal, Clara Sandoval.

Al respecto, el congresista no escondió su sorpresa e incomodidad, ya que considera que Sandoval no tiene una ideología liberal, no apoya el Acuerdo de Paz y tampoco está a favor del matrimonio igualitario.

“Si esta noticia es cierta presentaré mi carta de renuncia irrevocable a @PartidoLiberal, no solo porque incumplirían una promesa que me hicieron, ni porque crea que me la merezco, sino también porque se la darían a quienes representan todo lo contrario del liberalismo”, advirtió.

Ante su molestia por no haber sido consultado sobre esa jugada política, el representante se reunió con el expresidente César Gaviria y aseguró que la decisión está en sus manos.

De confirmarse que Sandoval ocupará el primer puesto en la lista, su fórmula en el Senado será la exconcejal y pastora, Sara Castellanos.