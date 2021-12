Operación en El Dorado sigue generando inconformidades en Avianca

Tras salir del Capítulo 11 en el que se encontraba, este jueves Adrián Neuhauser, CEO de Avianca, entregó sus primeras declaraciones sobre diferentes puntos que tienen impacto directo sobre la aerolínea.

Uno de ellos fue la operación que se tiene en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, allí se recordó por parte del timonel de Avianca, el impacto que sigue generando a la fecha los llamados GDP o Programa de Demoras en Tierra que se aplica en la terminal aérea como un contingente para restringir la operación por algunas situaciones puntuales, allí Avianca aseguró que dicho programa que en otros aeropuertos del mundo se usa de forma muy limitada, en el terminal aéreo más importante del país se convirtió en una herramienta que hace que aviones que debían estar volando se mantengan en tierra y por ende se afecten los itinerarios.

Ante el escenario, Neuhauser dijo “El Dorado, 490 GDP aplicados por la autoridad en 2021, hubo más GDP en El Dorado en noviembre que en todos los aeropuertos de Estados Unidos en conjunto, en un aeropuerto en Colombia”.

Añadiendo que “los GDP para nosotros son lo peor porque pasamos de tener una operación planificada con horarios, con compromisos y con las consecuencias que debe tener, porque ese avión después de llegar o salir de El Dorado tiene que cumplir otros vuelos, las consecuencias y los efectos de estos son increíbles”.

Frente a la inconformidad, Avianca aseguró que tras ser una de las que ha liderado las peticiones de la industria aérea para que se use en lo más mínimo el Programa de Demoras en Tierra, también viene impulsado la realización de un estudio independiente y serio de la verdadera capacidad del aeropuerto con el fin de poder construir una operación que se apegue a las bondades que tiene la terminal aérea y no se sobrecargue para evitar afectaciones como las que se han registrado en los recientes meses.

Allí el CEO de Avianca dijo “un proyecto que estamos lanzando de un estudio serio de cuál es la capacidad de El Dorado efectiva hoy y cuáles son las restricciones que distancian esa capacidad efectiva de la capacidad real”.

Avianca también informó que en su momento pidió que la operación del Aeropuerto El Dorado no se ampliará a los niveles que desde noviembre empezó a manejar, no con la idea de no crecer, si no por el contrario con el fin de brindar una operación que se pudiera cumplir a los usuarios.