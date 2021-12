Santismo se la juega en el Senado para lograr un cupo en la Corte Constitucional

Después de dos meses de haberse conocido los nombres para elegir nuevo magistrado de la Corte Constitucional, la plenaria del Senado someterá a votación la terna de candidatos el próximo 14 de diciembre. Todo apunta a que una mujer llegará al alto tribunal.

Según confirmó La W, la abogada Natalia Ángel estaría contando con el apoyo mayoritario del Senado, incluso de la mano de sus dos amigas las Senadoras Paloma Valencia y Angelica Lozano, quienes la han acompañado en su campaña. A la candidata no le favorece que no cuenta con experiencia litigando y solo trabajó como Magistrada auxiliar de la Corte durante 3 meses. Sin embargo Ángel tiene un padrino que de manera muy prudente ha estado influyendo en esta votación, se trata del ex presidente Juan Manuel Santos quien la ternó en el pasado para este cargo, y se dice que está muy interesado en su elección para que el Santísimo mantenga sus mayorías en la Corte.

Otro candidato, que ha llegado de la mano del partido liberal y con la bendición del ex presidente Cesar Gaviria, es el abogado Héctor Riveros, quien no ha podido contar con la simpatía de los partidos de Gobierno por cuenta de sus comentarios al aire en radio en donde cuestionó fuertemente al Gobierno Duque y de paso al del expresidente Uribe,

Finalmente, el Magistrado del Tribunal de Cundinamarca, Luís Manuel Lasso quien cuenta con una amplia trayectoria académica y como juez, sin embargo llegó sin padrino político, lo cual le juega en su contra. La cita será mañana en la tarde en el Congreso, cada candidato deberá hacer una exposición de 15 minutos y posteriormente iniciará la elección del nuevo Magistrado que llegará a la Corte Constitucional en febrero y por 8 años.

Perfiles:

Natalia Ángel Cabo es docente de la Universidad de Los Andes en la Facultad de Derecho, ha trabajado con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y también estuvo en la Corte Constitucional como abogada y magistrada auxiliar en el despacho de varios togados.

Tiene estudios de maestría en la Universidad de Harvard y es doctora en Derecho de la Universidad de York en Canadá. La constitucionalista ya había sido ternada en 2020 para remplazar al magistrado Luis Guillermo Guerrero, pero no tuvo un padrino político que la ayudara a conseguir la mayoría de votos en el Senado, eso sí, dejó una buena impresión pues quedó en el segundo puesto con 38 votos.

Héctor Riveros es abogado de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en derecho público y experto en temas de derecho constitucional. Además, es uno de los analistas políticos con amplio reconocimiento en los medios de comunicación en los que es consultado permanentemente. Se desempeñó como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y fue parte fundamental en la decisión de viabilidad jurídica otorgada por este tribunal al proceso constituyente de 1991. Posteriormente, se desempeñó como viceministro de Gobierno e hizo parte del equipo experto que desarrolló la reforma constitucional de 1991.

Luis Manuel Lasso es actual magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca graduado como abogado de la Universidad del Cauca pero además tiene estudios en Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, un máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos en la Universidad Carlos III y especialista en Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario.