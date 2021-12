Eucaris Salas, primera mujer del enfoque LGTBI, elegida coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas

La reconocida líder social y defensora de derechos humanos, Eucaris Salas, fue elegida coordinadora de la Mesa Nacional de Participación Efectiva en una sesión calificada por ella como histórica.

En su opinión, se trata de “un momento trascendental “para las víctimas y para las mujeres que sufrimos el daño que la guerra en algún momento nos pudo causar”.

Ella nació en un corregimiento de El Piñón (Magdalena) llamado San Basilio. Tiene 40 años y es administradora de empresas.

Recuerda que ha sido concejal de El Piñón. “Siempre he ejercido el liderazgo social y soy defensora de derechos humanos en el Magdalena y lo he hecho desde el enfoque diferencial LGTBI. Soy activista y he llevado procesos en el departamento y ahora los quiero ampliar al territorio colombiano con todas las víctimas en general”, dijo al ser elegida.

En la Mesa Nacional ha sido reelegida tres veces en representación del enfoque diferencial LGTBI y en las tres ocasiones coordinadora de víctimas de la mesa de El Piñón y actualmente es la coordinadora de la mesa de víctimas del Magdalena.

Sobre su familia destaca que está compuesta por sus padres, cuatro hermanos y unos sobrinos maravillosos. “Tengo una esposa que vive conmigo desde hace 12 años”, anotó.

Eucaris es víctima del conflicto porque sufrió dos desplazamientos forzados y amenazas por su orientación sexual. “Me tocó abandonar el territorio e irme a otro lugar para poder refugiarme”, dice.

“Quiero decirles a todas las víctimas del país que esta es una ocasión histórica porque las mujeres tenemos la mayor representación en este espacio de participación”, reiteró.