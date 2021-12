Gustavo Petro: “Se venderán más productos made in Colombia y no made in China”

El precandidato presidencial del Pacto Histórico Gustavo Petro habló con W Radio acerca de sus posturas políticas y propuestas de cara a las elecciones del 2022 y se refirió a las ideas que tiene diseñadas de acuerdo a la economía del país, reiterando que buscará aumentar la producción colombiana.

“Estoy proponiendo aumentar la producción nacional en lo industrial y en lo agrario, y esto produce que más productos de los que se venden serán colombianos, no que, por ejemplo, Hacienda Santa Bárbara se cierra, sino que venderá más producto nacional”, comentó.

Además, agregó: “Los mercados no se cierran, estamos en una sociedad no de mercado, sino con mercado que es diferente y seguirá siendo así, porque el mercado ayuda a asignar recursos, a construir algunos objetivos de política pública fundamentales, pero no nos resuelve todo y sobre todo no nos resuelve lo que tiene que ver con los derechos de la gente”.

Por último, se refirió al cambio climático y la oportunidad que tiene su propuesta con respecto a este problema: “La crisis climática nos enseña que, si queremos adaptarnos y defendernos de ella no solamente debemos producir alimentos, sino hacer una producción de alimentos donde no se use petróleo ni carbón”.