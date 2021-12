Primer abogado del empresario Enrique Vives Caballero, denuncia que no le han pagado sus honorarios

Nuevamente el caso de Enrique Vives Caballero, el empresario acusado de atropellar a 7 personas en la vía Gaira, vuelve a ser noticia, esta vez no por el proceso judicial que se adelanta; sino por la denuncia que hace el abogado Miguel Martínez, primer apoderado del procesado.

“Yo era el abogado, cuando el accidente a mí me llamó, le tomé poder, radiqué ante la Fiscalía y actué durante todo el día como su apoderado a las 6 y 10 de la tarde llega Alex Fernández y me desplaza y no recibí pago hasta este momento, por lo tanto, él para poder entrar tenía que verificar que le entregara un paz y salvo. Me parece que es una conducta desleal y por eso interpuse la queja”, dijo Martinez en diálogo con W Radio.

La queja fue radicada ante la sala disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santa Marta.

Según lo expresado por el abogado Martínez, su colega Alex Fernández Harding violó el artículo 28 del código de abogados, el cual establece: “Son deberes del abogado: Abstenerse de aceptar poder en un asunto hasta tanto no se haya obtenido la correspondiente paz y salvo de honorarios de quien venía atendiéndolo, salvo causa justificada.