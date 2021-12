Niegan impedimento de investigador de Jennifer Arias en Comisión de Ética del Congreso

Hoy se metió “En Kamila de 11 varas” el representante a la Cámara por el Partido Liberal, Crisanto Pisso, quien recordemos fue designado como el investigador de Jennifer Arias en la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista.

Aquí les habíamos contado que él se declaró impedido para investigar el plagio que habría cometido en la Universidad Externado porque en una plenaria asumió una posición a favor de la presidenta.

Sin embargo, supimos que la comisión negó el impedimento con seis votos contra cinco. En la votación no participaron todos los integrantes porque varios estaban en otras comisiones del Congreso que, casualmente, fueron citadas a la misma hora.

Así que el congresista Pisso tendrá que asumir el caso aún reconociendo que lo más ético sería no hacerlo. Nos cuentan que él ha expresado su preocupación porque a futuro podría tener inconvenientes jurídicos pero, por el momento, trabajará en el expediente por decisión mayoritaria.

Aún así, hoy se acaban las sesiones ordinarias en el Congreso y ya no se podrá reunir la Comisión de Ética. Así que este año no pasará nada y el caso se retomará en el 2022.

Y el Centro Democrático no será la excepción. Supimos que su Consejo Nacional de Ética, Disciplina y Transparencia le dio instrucciones a la veedora nacional, Mery Becerra, para que indagara el caso pero, hasta ahora, no ha iniciado la investigación preliminar argumentando falta de tiempo.

Recordemos que Jennifer Arias no aspirará al Congreso y no sabemos si deje la política por un tiempo. De hecho, hace unos días nos dijo que quiere descansar, asumir proyectos personales y, por qué no, ser mamá.

En el encabezado escuche “En Kamila de 11 varas”.