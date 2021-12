¿Cómo funciona la campaña en redes sociales de Rodolfo Hernández?

A los colombianos les ha parecido curiosa y llamativa la manera en la que se está haciendo la campaña de Rodolfo Hernández en las redes sociales. Sin embargo, una de las aplicaciones con las que se ha dado a conocer el ingeniero en todas las regiones del país es con TikTok.

Luisa Fernando Olejua, directora comunicaciones, habló en W Fin de Semana sobre cómo funciona la campaña de Rodolfo Hernández en redes sociales.

Manifestó que “nosotros podríamos hacer maravillas, pero si no tuviéramos semejante personaje, no tendríamos el éxito. Tenemos una gran persona que entiende la importancia de las redes sociales, pero su filosofía de hacer política no es tradicional”.

Indicó que “lo más importante es entender que el ingeniero tiene 76 años, y lo ideal no es ponerlo a bailar porque podemos pasar la línea de la ridiculización. Estamos diciendo lo mismo que dice el ingeniero en entrevistas, lo mismo que se dice en Facebook”.

Por otro lado, Luisa Fernando Olejua señaló que “nos parece espectacular la manera en la que dice las cosas porque solamente los adaptamos a las redes sociales”.