Congresistas inconformes en el Partido Comunes buscan revocar sus listas al Congreso

Hoy se metió “En Kamila de 11 varas” el Partido Comunes, integrado por los excomandantes de las FARC. Resulta que varios de los actuales congresistas no quedaron conformes con las listas al Senado y a la Cámara de Representantes, por lo que están preparando un recurso para revocar la inscripción.

Se trata de la senadora Victoria Sandino y del senador Israel Zúñiga, también conocido como Benkos Biohó, quienes han tenido públicas diferencias con miembros del partido.

El argumento de ellos es que no hubo democracia interna, no se cumplieron los principios de transparencia y pluralismo, y no hubo un proceso de concertación para escoger a los candidatos y asignarles los puestos en las listas.

Además, denuncian que se está violando el derecho de los firmantes del Acuerdo de Paz a la reincorporación política y que no se ha garantizado la participación de las minorías, teniendo en cuenta que a ellos dos les negaron el aval.

Finalmente, los dos excombatientes aseguran que varias directivas del partido tienen un afán por hacer trizas el acuerdo al negarles a las bases los espacios de discusión.

La petición para revocar las listas se está evaluando y sería elevada ante el Consejo Nacional Electoral y aún está pendiente la solicitud para permitir la escisión, la división del partido político.

De otra parte, líderes de Comunes, como Carlos Antonio Lozada, nos aseguraron que tanto Sandino como Biohó no quisieron participar de la Asamblea Nacional, teniendo derecho, y que el pleno de la dirección nacional decidió, por mayoría, que ellos no podrían aspirar a repetir curul porque su conducta frente al partido no los hacen merecedores del aval.

Así que ya veremos en qué termina esta historia de fracturas. En el encabezado escuche “En Kamila de 11 varas”.