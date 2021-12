Inconformidad de Uber por el retiro de su publicidad en el Aeropuerto El Dorado

Por medio de un comunicado, la plataforma de Uber manifestó su inconformidad por el retiro que se realizó de su publicidad en el Aeropuerto El Dorado, en este expresó: “Rechazamos la desinformación y presión de un sector minoritario que llevaron al retiro de las piezas y pautas publicitarias de la app de Uber ubicadas en el Aeropuerto El Dorado desde el pasado 1 de diciembre”, además añadió que “la libre competencia, la libre expresión, el libre mercado y las relaciones económicas entre privados no se pueden afectar por presiones al operador del principal puerto de entrada y salida de pasajeros del país. Pedimos que se garanticen las libertades y derechos de todos los colombianos”.

Al indagar con el aeropuerto El Dorado de Bogotá, a pesar que ha habido hermetismo total sobre el tema, se conoció que lo que se maneja al interior del mismo es que “los avisos publicitarios de Uber no eran violatorios de ninguna norma de publicidad. Sin embargo, desde El Dorado se entendió que bajo la normatividad colombiana existe controversia aún por la legalidad del servicio que presta la plataforma y que hay unos procesos judiciales en curso de los que todavía no se tiene sentencia, por lo que se prefirió cambiar temporalmente esa publicidad y esperar a las decisiones de las autoridades y de los jueces para que no haya ningún lugar a cuestionamientos”.

Lo que también se confirmó es que la petición de retirar la publicidad de Uber, llegó directamente del líder taxista, Hugo Ospina.

Finalmente, en su pronunciamiento Uber, hizo un llamado al Gobierno y a los candidatos políticos que están en contienda actualmente para que construyan un marco regulatorio para la aplicación donde no tengan que seguir enfrentando situaciones como la anteriormente expuesta.