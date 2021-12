Mujer fue desinvitada del matrimonio de una amiga por verse mejor que la novia

Una modelo conocida como Alena en Tik Tok contó la inusual historia que le ocurrió. Una amiga la invitó a su matrimonio y le ayudó a elegir el vestido para que la acompañara en esta fecha tan importante, pero como vio que ella lucía mejor, decidió desinvitarla.

“Mi amiga cercana no me invitó a su boda porque pensó que me vería demasiado bien con el vestido que ella escogió para mí”, escribió la modelo en su video.

Y es que es bien sabido que, para esta fecha, la novia busca ser el centro de atención, pues es una fecha muy especial para ella y hasta se maneja un código de vestuario para que la homenajeada resalte sobre las demás.

Por esta razón es que dio de que hablar este hecho en redes sociales, pues la misma novia eligió el vestido de su amiga, el cual era largo con escote de corazón y llevaba adornos plateados y azules.

El video fue publicado hace 10 día y hasta este jueves se volvió viral, acumulando más de 8.5 millones de visitas, 2,2 millones de ‘me gusta’ y miles de comentarios de internautas que opinaron frente a la situación.