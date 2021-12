Pico y placa en Bogotá para hoy 23 de diciembre: horarios y restricciones

Bogotá

Recordemos que la medida de pico y placa en Bogotá sigue vigente, y la de hoy jueves será para los carros particulares con placa terminada en número impar quienes únicamente podrán circular de 8:30 a.m. a 3:00 p.m., pues la restricción opera de 6:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 3:00 p.m. a 7:30 p.m.

Sin embargo, existe la posibilidad de que transite sin ninguna restricción si paga el impuesto solidario que por un día tiene un valor aproximado de 56 mil pesos, mientras que un mes cuesta al menos 440 mil y por un semestre se podría pagar algo más de 2 millones de pesos.

También sigue habilitada la opción de carro compartido en el que deben ir tres o más personas incluido el conductor para no tener pico y placa, previo registro en este enlace de la página de movilidad de Bogotá.

Igualmente, están exentos de esta medida los carros eléctricos e híbridos inscritos ante la Secretaría de Movilidad, pueden encontrar el formulario.