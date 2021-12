Un hongo tiene en jaque a más de 600 productores de cuatro municipios de Córdoba

En jaque están más de 600 productores de los municipios de Lorica, Moñitos, San Bernardo del Viento y San Antero, donde un hongo denominado antracnosis ha dañado 1.500 toneladas de ñame, por lo que piden ayuda urgente de los gobiernos de turno.

“La gente está decepcionada porque este es un problema que viene desde el año 2015, cuando también hubo ese hongo y se pudrió toda la cosecha. En ese entonces, tuvimos la visita del ICA, varios talleres, muestras para hacer investigaciones de dónde provenía ese hongo y todos estos años no se han conocido resultados; estamos molestos con el mismo Estado que no nos ha ayudado en nada”, dijo Ever Delgado, vocero de los productores en la zona rural de Lorica.

Frente al drama, el secretario de Desarrollo Económico y Agroindustrial de Lorica, Jaider Torralvo, sostuvo que “el 70% de la producción de ñame que se da en nuestro municipio está siendo afectada por una enfermedad llamada antracnosis, esta es causada por un hongo que deteriora la planta como tal del tubérculo ocasionando una necrosidad que daña totalmente la calidad del producto”.

Además, agregó que “estamos haciendo un inventario de toda la problemática que está ocasionando el hongo. Hoy, hacemos un llamado a las entidades nacionales Agrosavia, Universidad de Córdoba y el ICA, para que nos hagan un acompañamiento técnico e investigativo en esta problemática”.

En marzo del presente año, estos mismos productores sufrieron millonarias pérdidas por cuenta de roedores que acabaron con más de 700 toneladas de ñame en Lorica, Moñitos y Puerto Escondido.