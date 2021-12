Mamá de Carolina Cruz desmintió que su hija ya no vive con Lincoln Palomeque

Desde hace varios meses se vine rumorando sobre una posible separación entre la presentadora y modelo Carolina Cruz y el actor Lincoln Palomeque, quienes tienen actualmente dos hijos; Matias y Salvador.

A pesar de los rumores, la presentadora del programa ‘Día a Día’ y el actor han explicado en varias ocasiones que su distanciamiento se debe a las largas jornadas de grabación que ha tenido Palomeque en los últimos meses.

No obstante, en rede sociales continúan especulando sobre la relación de la pareja colombiana. En las publicaciones de ambos, los usuarios de las redes cuestionan siempre si su relación llegó a su fin tras el nacimiento de su último hijo, Salvador, quien ha inspirado a crear una fundación para ayudar a niños con dificultades de salud que no cuentan con los recursos necesarios para un tratamiento digno.

En los últimos días, se volvieron virales las publicaciones que evidencian que ambos viajaron juntos para compartir con su familia en Estados Unidos, en donde vive el hermano de Carolina Cruz y sus dos sobrinos.

En los videos e imágenes compartidas, se muestran juntos y muy felices del reencuentro con sus sobrinos tras dos años de no verse por la pandemia del COVID-19.

Tras el encuentro, Gabriela Cruz, sobrina mayor de la presentadora, compartió en su cuenta de Instagram algunas fotografías en las que se ve a toda la familia reunida. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue volver a ver juntos a Cruz y Palomeque.

En la publicación, los seguidores de la menor criticaron a la pareja por supuestamente no vivir juntos, pero si compartir para estas fechas. A lo que inmediatamente, Luz María Osorio, respondió tajantemente.

La mamá de la empresaria cuestionó a la mujer que aseguró que “Yo no entiendo porque Carolina Cruz, que no vive con su marido y yo los veo juntos a toda hora, entonces porque ella lo niega (sic)”.

Osorio respondió con dos comentarios sarcásticos, con los que les pondría fin a los rumores de una separación de la pareja: “No entendí de qué hablas, ¿no viven juntos?”. Añadiendo “Es muy fácil decir lo que no es y lo que no se sabe. No entiendo por qué dicen que les consta. Yo soy la mamá de ella y me vengo a enterar que no viven juntos”.

Vea a continuación la publicación en la que se vuelve a ver a la pareja juntos después de tanto tiempo: