Autoridades prenden las alarmas por casos de ahogamiento en Córdoba

En Córdoba, hay alarma debido a los tres casos de personas que murieron por ahogamiento en el departamento de Córdoba. Dos de las víctimas eran menores de edad, los cuerpos se encontraron los días 25 y 26 de diciembre del presente año.

“Lamentamos el fallecimiento de dos menores por ahogamiento: en Jaraquiel y en San Anterito. Después de dos días de búsqueda en el río Sinú, por la Policía Metropolitana de Montería y la Defensa Civil, se halló el cuerpo sin vida del menor desaparecido. Esto ocurrió luego de que se sumergiera en las aguas a la altura de Jaraquiel”, informó la Alcaldía de Montería, el pasado 25 de diciembre, sobre uno de los jóvenes de solo 16 años.

Además, las autoridades municipales hicieron un llamado para que el río Sinú no sea utilizado para recreación o inmersión. “Las fuertes corrientes son peligrosas y causan finales lamentables”, agregó la administración municipal.

Sobre el caso registrado en San Anterito, se estableció que “un joven falleció a causa de ahogamiento en una represa”.

El último caso, se reportó en las playas del Hoyito, del municipio de Puerto Escondido. En dicho punto, un líder juvenil de 24 años perdió la vida; el hecho fue informado a través de un comunicado emitido por la administración municipal.

“Lamentamos profundamente la muerte por ahogamiento en una de las playas de nuestro municipio del joven Gustavo Petro Villadiego. En el momento se desconocen mayores detalles de lo sucedido, por lo cual esperamos el resultado que arroje la investigación jurisdiccional correspondiente por este siniestro marítimo”, indicó la Alcaldía de Puerto Escondido.

Por su parte, el personero de Puerto Escondido, Arcecio Vargas, hizo un llamado a propios visitantes en esta época de fin año, “no ingresar al mar en estado de alicoramiento, no ingresar a zonas con acantilado, no lanzarse desde el muelle turístico al mar, no ingresar solos a las playas y mantener a sus niños bajo vigilancia estricta. Tener en cuenta que se presentan fuertes oleajes por la velocidad del viento debido a la época de verano; las olas o corrientes del mar pueden arrastrar a mar adentro a una persona y en el peor de los casos, por eso es necesario ser prudente con la fuerza de la naturaleza”.