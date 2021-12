Embarazo de Greeicy Rendón: “Esta barriga está incontrolable”

La reconocida artista Greeicy Rendón compartió una serie de historias con sus seguidores en el que les confirma que le sucedió ese viejo mito que dice que una vez la gente se entera del embarazo de una mujer, su barriga comienza a crecer muy rápido.

“He escuchado muchas de ellas diciendo como: - Eso era que yo diera la noticia y la gente se enterara y esa barriga me salía - pues yo estoy creyendo eso”, dijo la cantante caleña en sus historias.

Luego comentó: “Obviamente mucha gente sabía, mucha gente cercana; pero mucha gente no sabía, entonces como que energéticamente yo decía: - Quiero dar la noticia bien bonita, que todavía no sepan - entonces me vestía ancho, mi barriguita era más chiquita y el día que di la noticia, al otro día carrastaplumplum (mostró su vientre) y esta vaina está incontrolable”.

Y es que ya la barriga de Greeicy se nota bastante desde que confirmó su embarazo a través del video musical de su canción ‘ATT: Amor’ y ella la muestra en sus redes con espectaculares bailes que hace como parte de sus ejercicios de acondicionamiento físico.

El embarazo de Greeicy Rendón fue una de las noticias de la farándula que más tuvo cautiva la atención de los seguidores en este 2021, pues desde que comenzó la especulación, salían muchas teorías que probaban su embarazo, pero fue hasta el pasado 23 de diciembre que la artista junto con su pareja, el cantante Mike Bahía, pusieron fin a los chismes confirmando que llegará su primer bebé.