Autoridades trabajan para proteger a mujer haitiana y su hijo que quedaron atrapados en El Dorado

Desde el pasado 21 de diciembre una mujer haitiana y su hijo de cuatro años se encuentran atrapados en el aeropuerto internacional El Dorado, ya que el gobierno chileno, país al que se dirigían desde México con escala en Colombia, impidió tomar el vuelo por no tener la documentación vigente en su proceso migratorio.

Ante la situación, Migración Colombia, en cabeza de Juan Francisco Espinosa, aseguró que, si bien es cierto las personas no están a cargo de Migración, no pueden forzar a una persona a que se quede en Colombia cuando su deseo así no lo es.

“Cada país es autónomo y soberano en la toma de sus decisiones en este caso al parecer Chile manifiesta que no pueden ingresar a territorio chileno. En ese sentido tendrían que volver hacia México, pero el deseo de esa señora no es regresar hacia México, estas personas no están a cargo de Migración Colombia, no están en un proceso migratorio por cuanto su intención no es ingresar a territorio”, dijo el funcionario.

Sin embargo, Espinosa aseguró con el concesionario y con todas las autoridades trabajan para facilitar la protección de estas personas, “en lo que podamos hacer siempre van a contar con nuestro apoyo la idea es proteger personas y sobre todo menores de edad. Pero tampoco podemos pasar por las decisiones del país, ni pasar por encima de la voluntad de esta señora que no ha sido su deseo hasta ahora ingresar a Colombia.

Por su parte, Avianca aseguró que “trasladará a los viajeros en un vuelo Bogotá- Santiago de Chile luego de recibir la indicación por parte de las autoridades correspondientes, quienes gestionaron los documentos respectivos de las personas. Durante su permanencia en Bogotá, Avianca brindó toda la asistencia alimenticia, así como la coordinación para la asistencia médica en los casos en los que fue necesario”.