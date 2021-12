El gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, no apoya el uso de vallas políticas con su imagen

Sigue La W conoció la denuncia del supuesto uso de la imagen del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, en unas vallas políticas de candidatos al Congreso. Ante la Situación, desde la oficina de prensa del mandatario se aseguró que no estaban apoyando dicha situación.

Justamente Rafael Martínez, exalcalde de Santa Marta y vocero de la Comisión Ejecutiva de Fuerza Ciudadana, habló en W Radio sobre la situación y aclaró que no es cierto que exista una participación directa del gobernador del Magdalena en dicha creación de las vayas.

“El Gobernador no participa, no autoriza, ni tiene que ver con las vallas. Su proyecto político, Fuerza Ciudadana, tiene una lista a la Cámara. No es ilegal, a muchos no les gusta, pero nosotros tampoco podemos borrar todos los archivos del partido donde están sus imágenes”, indicó Martínez.

En la misma conversación reiteró que no existe una participación directa, sino que se trata de un apoyo a las ideas políticas que Carlos Caicedo defiende. “Vamos a seguir profesando esas ideas, dando la lucha, incluso con el bloqueo de Duque y la derecha. Si los Cotes no hubiesen dejado el departamento como el cuarto más pobre, seguramente estarían sus candidatos poniéndose su camiseta”, reiteró.

Como candidato al Congreso, se refirió a situaciones que han ocurrido en el pasado. Según relató, también se ha usado la imagen de Álvaro Uribe cuando era presidente.

“No tenemos dudas sobre eso. La cuestión aquí es porque somos nosotros. Si en cualquier otro departamento, cualquier otro candidato estuviese haciendo lo mismo, seguramente no se estaría cuestionando”, indicó.

A continuación reviva la entrevista en la que se asegura que Carlos Caicedo, actual gobernador del Magdalena, no está involucrado en dichas vayas.