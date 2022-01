Consulados colombianos en Canadá y EE.UU. cierran la atención presencial por brote de COVID-19

Según medios nacionales en Canadá, la variante ómicron ha causado cifras récord de nuevos casos positivos de Coronavirus en este país. Es por eso que la Cancillería Colombiana informó que el Consulado en Ottawa, debido a la situación en la provincia de Ontario relacionada con el COVID-19 y a las nuevas restricciones impuestas por el gobierno provincial, suspende temporalmente algunos trámites como cédulas de ciudadanía y tarjetas de identidad.

Los demás trámites se atenderán exclusivamente con cita previa. El horario para entrega de documentos es en días hábiles entre las 10:00 a.m. y las 12:30 p.m. únicamente. “Por favor no presentarse al Consulado sin cita previa, pues no podremos atenderle. Agradecemos su comprensión”.

Así mismo, en los últimos días la Cancillería también anunció que por brote de COVID-19 el servicio consular en Washington, Estados Unidos, será limitado a trámites de emergencia, los cuales serán atendidos únicamente con cita previa que se asignará a través del correo electrónico cwashington@cancilleria.gov.co