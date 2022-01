José Luis Perales habría sido obligado por Pablo Escobar para que le cantara 15 veces ‘¿Y cómo es él?’

Esta historia es narrada por el vocalista y líder del reconocido grupo ‘Los toreros muertos’, Pablo Carbonell, quien asegura en su libro ‘El mundo de la tarántula’ que el temido narcotraficante colombiano le habría pagado hasta 15.000 dólares al intérprete español por asistir a una reunión privada.

En las memorias de Carbonell, plasmadas en su libro y recolectadas por el medio argentino ‘El Clarín’, asegura que Escobar habría invitado al cantante para que amenizara una de sus fiestas en la década de los 80.

“Oí que José Luis Perales había estado en una fiesta de narcos y había tenido que cantar quince veces ‘¿Y cómo es él?’”, escribió el artista en su libro que recopila sus memorias a lo largo de su carrera artística, algunas propias y otras que le han contado sus colegas.

De acuerdo a su relato, Carbonell indicó que el hecho habría tenido lugar al coincidir con una fecha de presentación en Colombia del intérprete de ‘Un velero llamado libertad’.

Asimismo, el autor indicó que a Perales se le habría pagado por cada vez que interpretara ‘¿Y cómo es él?’ la módica suma de mil dólares, a lo que el artista habría accedido gustoso hasta que canto de seguido 10 veces la misma canción. Cuando el artista indicó que estaba cansado y se había negado a continuar, Escobar lo habría amenazado al poner sobre la mesa un arma.

El ‘Clarín’ consultó al mánager de Perales, José Navarro ‘Berry’, quien negó que este hecho hubiese tenido lugar indicando que: “llevo 40 años con Perales y no hay dinero en el mundo para que cante la misma canción ni cinco veces”, pero señaló que le preguntaría a su representando sobre el hecho y se comunicaría con el diario argentino.

Al recibir respuesta, Navarro afirmó que el artista no negó ni afirmó lo relatado por su colega Carbonell, razón por la que no emprendería acciones legales contra él: “Al hablar con Perales le he dicho que ponía la mano en el fuego por él, pero entre risas me dijo que no la ponga, no vaya a ser que me queme”.