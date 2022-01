Youtuber ucraniana relató el susto que vivió cuando casi la roban y le disparan Santa Marta

Alina Mcleod es una creadora de contenido ucraniana, con origen en Canadá, que lleva un mes en Colombia, visitando diferentes ciudades del país en plan de turista. Estuvo en Bogotá, Cartagena y Santa Marta, pero en este último corrió peligro su vida luego de que la intentarán robar y después quisieran dispararle.

Así lo contó la mujer en un video publicado en su cuenta de YouTube: “No sé cómo procesar lo que me acaba de pasar. No sé si vaya a necesitar terapia, no sé si voy a tener recuerdos de este momento tan loco (...) Es uno de los momentos más aterradores de mi vida y de alguna manera estaba calmada, pero me estoy dando cuenta ahora de lo que pudo haber pasado”.

Luego de su introducción, contó que, una vez llegó a Santa Marta, se hospedó cerca a El Rodadero, una de las playas más visitadas de Santa Marta, y en su primer día en la ciudad, decidió irse caminando hasta el centro y grabar el atardecer en el sendero Peatonal Ziruma.

65 Turistas antioqueños víctimas de la parahotelería

Un colombiano fue arrestado en EE.UU. por presuntamente participar en magnicidio de Haití

El duro mensaje de Juanes a las redes sociales: “estoy mamado de esa mier…”

De acuerdo con su relato, ella se percató que estaba en un lugar donde no había peatones solo vehículos que pasaban, continuó su recorrido; resulta que ella estaba cruzando un barrio de invasión y un taxista que pasaba, se dio cuenta que la iban a robar e intentó ayudarla.

El conductor del taxi le hace señas para que se suba al carro porque la iban a atracar, pero ella no entendía lo que sucedía y decidió hacer caso omiso al llamado del hombre porque pensó que él quería hacerle el recorrido en el carro y cobrarle de más por ser extranjera.

“Debí haber entrado a ese taxi y así no me hubiese quedado sola… Escuché a alguien detrás de mí, volteé y vi a este muchacho joven, no sé de qué edad, tal vez de 18 o de 20, y pude sentir las malas vibras. No sé qué me dijo, pero tan pronto lo vi y me dijo algo empecé a correr hacia él”, relató Alina Mcleod.

En ese momento, el delincuente trató de agarrarla para cometer el hurto, pero ella se escapa y se lanza a un bus; sin embargo, el hombre alcanzó a apuntarla con un arma de fuego y esa es la última imagen que ella recuerda de ese trágico momento.

“Yo, literalmente, salté al bus, él me apuntó y genuinamente pensé que iba a disparar dentro del bus (...) Todo el mundo se agachó y no sabíamos si iba a perseguir el bus o algo así”, señaló la Youtuber.

Por fortuna para ella, el susto no pasó a mayores; la creadora de contenido extranjera se comunicó con las autoridades para denunciar lo ocurrido y estas le ofrecieron protección, pero ella no aceptó porque se iba a devolver, solo que lamentó no haber podido conocer Santa Marta.

Ella en su video cuenta que, pese al susto, continuará su viaje por Colombia, pues considera que es un país hermoso.